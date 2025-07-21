Котласский горе-бизнесмен Худышин сел за недостроенный стадион

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора руководителю коммерческой организации. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

Следствием и судом установлено, что в 2018-2019 годах при производстве работ по муниципальному контракту по строительству футбольного поля, беговых дорожек и обустройству ряда объектов на стадионе в городе Котласе осужденный использовал не соответствующий проектно-сметной документации песок, бетон и геотекстиль, закупив их низшего качества меньшей стоимостью, что позволило ему похитить более 5 миллионов рублей, принадлежащих муниципальному образованию «Котлас». При этом он подготовил необходимые акты, подтверждающие объемы и стоимость выполненных работ, согласно которым муниципальный контракт стоимостью более 50 миллионов рублей выполнен в полном объеме и согласно проектно- сметной документации, что не соответствует действительности.

Приговором суда виновному назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Судом удовлетворен иск о взыскании суммы причиненного ущерба ГО «Котлас».