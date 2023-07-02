Бракодел Худышин обманул бюджет Котласа некачественным бетоном

Котласская межрайонная прокуратура провела проверку качества выполненных работ при исполнении муниципального контракта по устройству беговых дорожек на стадионе «Салют» г. Котласа (Исполнитель работ - фирма Алексея Худышина).

Проверкой установлено, что подрядчиком вопреки контракту использован бетон не соответствующий проектно-сметной документации (низшего качества и меньшей стоимости), а в последующем представлены документы на оплату работ согласно смете с искаженными данными о качестве бетона.

В результате указанных действий бюджету причинен ущерб на сумму более 950 тыс. рублей.

В этой связи материалы прокурорской проверки направлены в следственный орган, где по ним возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере).

В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия по установлению всех обстоятельств произошедшего.

Расследование уголовного дела находится на контроле межрайонной прокуратуры.