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Бракодел Худышин обманул бюджет Котласа некачественным бетоном

Котласская межрайонная прокуратура провела проверку качества выполненных работ при исполнении муниципального контракта  по устройству беговых дорожек на стадионе «Салют» г. Котласа (Исполнитель работ - фирма Алексея Худышина).

Проверкой установлено, что подрядчиком вопреки контракту использован бетон не соответствующий проектно-сметной документации (низшего качества и меньшей стоимости), а в последующем представлены документы на оплату работ согласно смете с искаженными данными о качестве бетона. 

В результате указанных действий бюджету причинен ущерб на сумму более 950 тыс. рублей.

В этой связи материалы прокурорской проверки направлены в следственный орган, где по ним возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения,  в крупном размере).

В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия по установлению всех обстоятельств произошедшего.

Расследование уголовного дела находится на контроле межрайонной прокуратуры.

 

06 июль 10:15 | : Скандалы

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