В Архангельске огласили приговор мошенникам-строителям

Ломоносовский районный суд г. Архангельска согласился с позицией государственного обвинителя и признал директора по строительству ООО "Сириус", главного инженера этого общества и руководителя проектного подразделения ООО "Мидас" виновными по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество) (мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения,  в особо крупном размере).

Установлено, что осужденные с 01.10.2020 по 01.01.2023 в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение» совершили хищение бюджетных денежных средств при исполнении государственного контракта по строительству лечебно-диагностического корпуса государственного бюджетного учреждения здравоохранения Архангельской области «Архангельская областная детская клиническая больница им. П.Г. Выжлецова» в сумме свыше 70 млн рублей, путем поставки оборудования, его монтажа, проведения испытаний по завышенным ценам и задвоенной оплаты выполненных работ.

Приговором суда  директору по строительству ООО "Сириус" назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы в колонии общего режима, главному инженеру этой организации  – 3 года 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года,  руководителю проектного подразделения ООО «Мидас» 3 года лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.

Гражданский иск представителя потерпевшего о возмещении имущественного вреда, причиненного преступлением, удовлетворен. 

Уголовное дело возбуждено на основании материалов оперативно-розыскной деятельности, предоставленных РУФСБ России по Архангельской области.

Приговор суда не вступил в законную силу.

 

17 ноябрь 17:49 | : Скандалы

