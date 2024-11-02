В Архангельской области обокрали нацпроект "Здравоохранение" на 128 млн

Прокуратура Архангельской области и Ненецкого автономного округа утвердила обвинительные заключения по уголовным делам в отношении директора по строительству ООО «Сириус», главного инженера указанной коммерческой организации, руководителя проектного подразделения ООО «Мидас», технического директора АО «Промстройсервис». Они обвиняются по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц, по предварительному сговору, с использованием служебного положения, в особо крупном размере).

По версии следствия обвиняемые с 01.10.2020 по 01.01.2023 в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение» совершили хищение бюджетных денежных средств при исполнении государственного контракта по строительству лечебно-диагностического корпуса государственного бюджетного учреждения здравоохранения Архангельской области «Архангельская областная детская клиническая больница им. П.Г. Выжлецова» в сумме свыше 128 млн рублей, путем поставки оборудования, его монтажа, проведения испытаний по завышенным ценам и задвоенной оплаты выполненных работ.

Один из обвиняемых признал свою вину в совершении преступления, сообщил о преступной деятельности иных лиц, в связи с чем прокуратурой с ним заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, условия которого им исполнены. Прокурором области и НАО в суд в отношении обвиняемого направлено представление об особом порядке проведения судебного заседания и вынесения судебного решения.

Уголовные дела возбуждены на основании материалов оперативно-розыскной деятельности, предоставленных РУФСБ России по Архангельской области, расследовалось Следственным управлением Следственного комитета РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

Для рассмотрения по существу уголовные дела направлены в Ломоносовский районный суд г. Архангельска.