Еще на одного главврача из Архангельской области заведено уголовное дело

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении главного врача одной из больниц Архангельской области, подозреваемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями) и ч. 4 ст. 274.1 УК РФ (нарушение правил эксплуатации средств хранения, обработки и передачи охраняемой компьютерной информации).

Следствием установлено, что с мая 2023 года по июнь 2025 года должностное лицо, желая получить выплаты стимулирующего характера, организовало внесение в электронную систему отчётности заведомо ложных сведений о количестве лиц, прошедших диспансеризацию, которая фактически не проводилась, и направление подложных сведений в региональный территориальный фонд обязательного медицинского страхования, который необоснованно перевел в адрес медицинского учреждения денежные средства. 

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенных преступлений. По месту жительства и работы подозреваемого проведены обыски, изъяты документы, имеющие значение для дела.  

Уголовное дело возбуждено на основании материалов оперативно-разыскной деятельности, представленных сотрудниками органов внутренних дел.


17 ноябрь 08:20 | : Скандалы

