Молодой блоггер обругал по матери всех жителей Архангельска

Прокуратура г. Архангельска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 20-летнего уроженца областного центра, обвиняемого по ст. 319 УК РФ (публичное оскорбление представителей власти при исполнении ими своих должностных обязанностей и в связи с их исполнением).

Органом предварительного расследования установлено, что обвиняемый в вечернее время 7 октября 2025 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения в г. Архангельске, выражая свое недовольство относительно факта выявления и привлечения его к административной ответственности по ч. 1 ст.12.29 КоАП РФ (нарушение Правил дорожного движения пешеходом или иным лицом, участвующим в процессе дорожного движения) сотрудниками ГИБДД УМВД России по г. Архангельску в присутствии иных посторонних лиц высказал в их адрес оскорбления, используя грубую нецензурную брань.

Помимо этого, с помощью имеющегося у него мобильного телефона записал на видео данные оскорбления и, находясь у торгового центра «Титан Арена», расположенного по ул. Воскресенской в г. Архангельске, разместил произведенную видеозапись в мессенджере на своем публичном канале, предназначенном для просмотра и ознакомления размещенной на нем информации неограниченного круга лиц, в результате чего с данной видеозаписью ознакомились другие посторонние лица.

Вину в инкриминируемом преступлении обвиняемый признал полностью, принес извинения потерпевшим.

За совершенное деяние ему грозит наказание в виде штрафа в размере до сорока тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода за период до трех месяцев, либо обязательных работ на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительных работ на срок до одного года.

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу мировому судье судебного участка № 9 Ломоносовского района г. Архангельска.