Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Молодой блоггер обругал по матери всех жителей Архангельска

Прокуратура г. Архангельска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 20-летнего уроженца областного центра, обвиняемого по ст. 319 УК РФ (публичное оскорбление представителей власти при исполнении ими своих должностных обязанностей и в связи с их исполнением). 

Органом предварительного расследования установлено, что обвиняемый в вечернее время 7 октября 2025 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения в г. Архангельске, выражая свое недовольство относительно факта выявления и привлечения его к административной ответственности по ч. 1 ст.12.29 КоАП РФ (нарушение Правил дорожного движения пешеходом или иным лицом, участвующим в процессе дорожного движения) сотрудниками ГИБДД УМВД России по г. Архангельску в присутствии иных посторонних лиц высказал в их адрес оскорбления, используя грубую нецензурную брань. 

Помимо этого, с помощью имеющегося у него мобильного телефона записал на видео данные оскорбления и, находясь у торгового центра «Титан Арена», расположенного по ул. Воскресенской в г. Архангельске, разместил произведенную видеозапись в мессенджере на своем публичном канале, предназначенном для просмотра и ознакомления размещенной на нем информации неограниченного круга лиц, в результате чего с данной видеозаписью ознакомились другие посторонние лица.

Вину в инкриминируемом преступлении обвиняемый признал полностью, принес извинения потерпевшим. 

За совершенное деяние ему грозит наказание в виде штрафа в размере до сорока тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода за период до трех месяцев, либо обязательных работ на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительных работ на срок до одного года.

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу мировому судье судебного участка № 9 Ломоносовского района г. Архангельска.

14 ноябрь 09:16 | : Скандалы

Главные новости


"Сказки про русскую революцию" вместо "хроник". Мнение историка
Борьба с кровометанием, жилищный кризис и другие вести Поморья из ноября 1925 года

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Ноябрь 2025 (187)
Октябрь 2025 (420)
Сентябрь 2025 (394)
Август 2025 (371)
Июль 2025 (399)
Июнь 2025 (402)



Деньги


все материалы
«    Ноябрь 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20