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Три жителя Поморья некультурно обошлись с госавтоинспекторами

Прокуратурой Вилегодского района утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух 32-летних и одного 46-летнего жителей Вилегодского района, обвиняемых по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей), ст. 319 УК РФ (публичное оскорбление представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей). 

По версии следствия, обвиняемые в состоянии алкогольного опьянения ночью 9 июня 2024 года подошли к патрульной машине сотрудников Госавтоинспекции, в которой происходило разбирательство с сожительницей одного из них на предмет нарушения ею правил дорожного движения, и стали выражать свое несогласие относительно действий представителей власти.

В ответ на замечания по поводу их агрессивного поведения и недопустимости воспрепятствования законным действиям сотрудников полиции злоумышленники стали наносить госавтоинспекторам удары по телу и оскорблять потерпевших нецензурной бранью. 

Двое обвиняемых свою вину в совершении инкриминируемых деяний не признали. 

Уголовное дело направлено в Вилегодский районный суд Архангельской области для рассмотрения по существу.  

За совершение указанных деяний предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

20 сентябрь 14:30 | : Происшествия

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