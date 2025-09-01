Алексей Хоробров обрушился на нелегальную занятость в Поморье и НАО

Интервью с Алексеем Хоробровым, руководителем Межрегиональной территориальной государственной инспекции труда в Архангельской области и Ненецком автономном округе.

«Нелегальная занятость — это угроза и работнику, и бизнесу, и экономике региона»

Вопрос 1: Алексей Алексеевич, тема нелегальной занятости сегодня как никогда актуальна. Из информационных сообщений~~¸~~ мы видим, что это явление захватывает целые отрасли экономики. Расскажите, что входит в это понятие сегодня и какие формы она принимает?

Алексей Хоробров: Нелегальная занятость — это не просто работа «без записи в трудовой». С 2024 года это понятие закреплено в законе «О занятости населения». Речь идет о любой трудовой деятельности в обход установленного порядка оформления отношений. К нелегальной занятости относится и всем знакомая зарплата «в конверте», и работа по устной договоренности, и намеренная подмена трудовых отношений гражданско-правовыми договорами или сотрудничеством с самозанятыми, когда по сути человек выполняет функции штатного сотрудника.

Правительство России выделяет нелегальную занятость среди пяти наиболее существенных угроз экономике страны. Можно с уверенностью назвать сферы экономики, находящиеся сегодня в зоне риска: это розничная торговля, строительство, бьюти-сфера, охранная деятельность. В Гострудинспекцию регулярно поступают обращения с признаками нелегальной занятости от обманутых работников; только за 9 месяцев 2025 г. поступило более 100 обращений.

Вопрос 2: Почему люди соглашаются на такие условия?

Алексей Хоробров: Мотивы бывают разными. Некоторые работодатели, особенно в малом бизнесе, пытаются снизить финансовую нагрузку в виде налогов и обязательных отчислений в Социальный фонд. Но и некоторые работники порой сами просят не оформлять их официально, чтобы, например, скрыть доходы при выплате алиментов или сохранить право на некоторые социальные выплаты. Однако эта сиюминутная «выгода» несет в себе огромные риски для обеих сторон.

Вопрос 3: Давайте подробнее поговорим о рисках. Начнем с работника.

Алексей Хоробров: Для человека нелегальное трудоустройство — это полное отсутствие социальной защищенности. Он лишается гарантированного оплачиваемого отпуска, больничного, пособия по беременности и родам. В случае производственной травмы практически невозможно получить компенсацию. Работник находится в полной власти нанимателя, который может в любой момент задержать или вовсе не выплатить зарплату, и доказать обратное будет крайне сложно. Но самый главный удар — по будущему: не формируется пенсионный стаж, что неминуемо приведет к мизерной пенсии. Особенно в районах Крайнего Севера и приравненных к ним.

Вопрос 4: А чем грозит нелегальный наем самому работодателю?

Алексей Хоробров: Мнимая экономия оборачивается куда более серьезными проблемами. С 1 января 2025 года заработал федеральный реестр недобросовестных работодателей, у которых выявлены факты нелегального трудоустройства. Работодатель вносится в реестр после привлечения к административной ответственности по части 4 ст. 5.27 КоАП РФ за уклонение от заключения трудового договора.

Борьба с нелегальной занятостью — процесс межведомственный. Помимо репутационных потерь и сложностей с наймом квалифицированных кадров, бизнес, практикующий нелегальную занятость, находится под угрозой ощутимых санкций.

Административная ответственность предполагает штрафы за работу без договора: для юрлиц – до 100 000 рублей; за зарплату ниже МРОТ или «в конверте» – до 50 000 рублей.

Налоговая ответственность оборачивается доначислением НДФЛ и страховых взносов, а также штрафом в размере 20-40% от суммы недоимки. В случае злостного уклонения и образования крупной недоимки (свыше 18,75 млн руб. за 3 года) возможно возбуждение уголовного дела за налоговое преступление. Но об этом подробнее расскажут сотрудники Федеральной налоговой службы.

Вопрос 5: Как государство борется с этим явлением сегодня?

Алексей Хоробров: В России создана и развивается целая система принятия мер. С мая 2024 года в регионах, и в Архангельской области в том числе, работают межведомственные комиссии по противодействию нелегальной занятости с участием представителей правительства региона, ФНС, правоохранительных органов. На уровне муниципалитетов активную работу ведут рабочие группы этой комиссии, которые выявляют компании-нарушители по ряду признаков: например, если зарплата значительной доли сотрудников ниже МРОТ или существенно отклоняется от средней по отрасли в регионе. Значительный объем информации для анализа предоставляет ФНС.

Инспекция труда со своей стороны предоставляет сведения о поступивших обращениях граждан с признаками нелегальной занятости и материалы по результатам надзорных мероприятий для принятия решения по компетенции участниками комиссии. Всего по результатам контрольных мероприятий, проведенных инспекцией, выявлено 87 нелегальных работников. Вынесено 20 постановлений о привлечении к административной ответственности. Одна организация включена в реестр недобросовестных работодателей.

Вопрос 6: Что бы вы хотели посоветовать и работникам, и работодателям в завершение нашей беседы?

Алексей Хоробров: Работодателям стоит вести бизнес честно и в полной мере использовать меры поддержки, которые предлагает государство. Официально оформленные сотрудники более мотивированы и результативны, потому что чувствуют защищенность и заботу. Оформляя отношения по закону, вы вкладываетесь в стабильность своей компании и ее репутацию.

Работникам имеет смысл не соглашаться на работу без трудового договора. Это ваша главная защита. Требуйте официального оформления — это гарантия своевременной выплаты зарплаты, всех социальных гарантий и достойной пенсии в будущем.

Если ваши права нарушены, вы всегда можете обратиться в Государственную инспекцию труда лично, через портал «Онлайнинспекция.рф» или по телефону горячей линии +7 (931)414-19-04.