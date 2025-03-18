В Северодвинской горбольнице скорой помощи обнаружена антисанитария

Прокуратура Северодвинска провела проверку в ГБУЗ АО «Северодвинская городская клиническая больница № 2 скорой медицинской помощи», в ходе которой выявлены нарушения в сфере санитарно-эпидемиологического законодательства, обусловленные ненадлежащим состоянием помещений инфекционного отделения.

В этой связи прокурором города Северодвинска в суд в интересах неопределённого круга лиц предъявлено заявление с требованием о возложении на «СГКБ № 2 СМП» обязанности устранить нарушения законодательства путем приведения инфекционного отделения в соответствие с федеральными санитарными правилами.

Исковые требования прокуратуры города удовлетворены, решение суда вступило в законную силу, его исполнение находится на контроле прокуратуры города.