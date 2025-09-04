Вверх
Еще один главврач районной больницы Поморья попала в финансовый скандал

Прокуратурой Виноградовского района в ходе проверки выявлены нарушения требований законодательства о закупках товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, допущенных ГБУЗ АО «Виноградовская центральная районная больница».

Установлено, что учреждением здравоохранения за период с 01.11.2024
 по 02.10.2025 нарушены сроки и порядок оплаты обязательств по 10 государственным контрактам, заключенным с шестью хозяйствующими субъектами на общую сумму более 3 млн рублей.

В связи с этим прокурор района возбудил в отношении и.о. главного врача районной больницы дело об административном правонарушении по ч. 8 
 ст. 7.30.2 КоАП РФ (нарушение срока оплаты поставляемого товара, оказываемой услуги, предусмотренного контрактом). 

По результатам рассмотрения Управлением Федеральной антимонопольной службы по Архангельской области материалов проверки прокуратуры района должностное лицо признано виновным в совершении административного правонарушения. Назначено наказание с применением положений статьи 4.1.1. КоАП РФ в виде предупреждения. 

07 ноябрь 08:55 | : Скандалы

