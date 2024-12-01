Прокуратура Архангельской области заставила признать инвалида инвалидом

Прокуратурой Виноградовского района в ходе проверки обращения гражданина выявлены нарушения законодательства о здравоохранении, допущенные ГБУЗ АО «Виноградовская центральная районная больница», выразившиеся в непринятии своевременных мер по инициированию процедуры установления инвалидности пациенту.

С целью устранения нарушений прокурором района главному врачу больницы внесено представление.

Требования прокурора удовлетворены, учреждением здравоохранения подготовлена необходимая документация, которая с результатами лабораторных исследований направлена в ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Архангельской области и Ненецкому автономному округу».

Права заявителя восстановлены, по результатам рассмотрения представленных документов в сентябре текущего года ему присвоена 2 группа инвалидности.