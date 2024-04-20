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Драчун-полицейский из Архангельска получил 3 года колонии

Ломоносовский районный суд г. Архангельска согласился с позицией государственного обвинения и признал бывшего сотрудника полиции виновным  по п. «а», «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан, совершенное с применением насилия, из иной личной заинтересованности).

В ходе судебного заседания установлено, что осужденный с 16 по 17 мая 2023 года, находясь в помещениях дежурной части отдела полиции  при исполнении служебных обязанностей, из личной неприязни решил наказать и испугать гражданина за дерзкое и неуважительное отношение к сотрудникам полиции, который опасности не представлял.  

Выходя за пределы своих должностных полномочий, он схватил мужчину и повалил  на пол, а затем избил,  причинив легкий вред здоровью в виде перелома ребра. 

Приговором суда осужденному назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима с лишением права занимать должности в правоохранительных органах, связанные с осуществлением функций представителя власти, на 2 года и с лишением специального звания – старший лейтенант полиции.

Приговор в законную силу не вступил.

17 май 17:16 | : Происшествия

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