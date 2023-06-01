Сотрудник УФСИН из Архангельска брал мзду с осужденных за приобретение запрещенки

Ломоносовский районный суд г. Архангельска согласился с позицией государственного обвинителя и признал 27-летнего жителя г. Архангельска виновным по п. «е» ч.3 ст.286 УК РФ (совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение охраняемых законом интересов общества и государства, совершенное из корыстной заинтересованности).
Установлено, что обвиняемый, являясь сотрудником УФСИН России по Архангельской области, находясь при исполнении своих служебных обязанностей, в нарушение установленного порядка разрешил осужденному покинуть территорию исправительного учреждения для приобретения запрещенного предмета, а также разрешил пронести данный предмет на режимную территорию, за что получил вознаграждение.
Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с лишением права занимать должности на государственной службе и в правоохранительных органах Российской Федерации, связанные с осуществлением функций представителя власти, на 3 года.
Приговор суда в законную силу не вступил.
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