Сотрудник УФСИН из Архангельска брал мзду с осужденных за приобретение запрещенки

Ломоносовский районный суд г. Архангельска согласился с позицией государственного обвинителя и признал 27-летнего жителя г. Архангельска виновным по п. «е» ч.3 ст.286 УК РФ (совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение охраняемых законом интересов общества и государства, совершенное из корыстной заинтересованности).

Установлено, что обвиняемый, являясь сотрудником УФСИН России по Архангельской области, находясь при исполнении своих служебных обязанностей, в нарушение установленного порядка разрешил осужденному покинуть территорию исправительного учреждения для приобретения запрещенного предмета, а также разрешил пронести данный предмет на режимную территорию, за что получил вознаграждение.

Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с лишением права занимать должности на государственной службе и в правоохранительных органах Российской Федерации, связанные с осуществлением функций представителя власти, на 3 года.

Приговор суда в законную силу не вступил.