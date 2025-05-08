Инспектор УФСИН из Поморья попался на коррупции

Прокурором Коношского района утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего старшего инспектора ИУФИЦ ФКУ ИК-28 ОУХД УФСИН России по Архангельской области, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное из корыстной и иной личной заинтересованности).

Установлено, что бывший сотрудник исправительного учреждения, не желая расходовать личные денежные средства и тратить время на осуществление ремонтных работ принадлежащих ему автомобилей, а также стремясь заслужить расположение лиц, состоящих с ним в дружеских и служебных отношениях, в 2023-2024 годах неоднократно привлекал отбывающего наказание в исправительном учреждении осужденного к безвозмездному ремонту принадлежащих ему и его знакомым транспортных средств под предлогом оказания осужденному содействия в послаблении режима отбывания наказания, что повлекло существенное нарушение прав и законных интересов осужденного, а также охраняемых законом интересов общества и государства.

От дачи показаний обвиняемый отказался, воспользовавшись правом, гарантированным ст. 51 Конституции Российской Федерации, отношение к предъявленному обвинению не выразил, однако Няндомским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Архангельской области и НАО собрана достаточная доказательственная база его виновности. Материалы для возбуждения уголовного дела представлены отделом собственной безопасности УФСИН России по Архангельской области.

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Коношский районный суд.