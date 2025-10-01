Вверх
Прокуратура выявила полный бардак с утилизацией ТКО в Няндоме

Прокуратура Няндомского района провела проверку соблюдения законодательства в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Няндомского муниципального округа.

Установлено, что три площадки накопления отходов на территории деревни Шултус не приспособлены для сбора твердых коммунальных отходов в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. В частности – не имеют твердого покрытия с уклоном для отведения талых и дождевых сточных вод, а также ограждения, обеспечивающего предупреждение распространения отходов за пределы контейнерной площадки.

В связи с выявленными нарушениями главе Няндомского муниципального округа внесено представление об устранении нарушений законодательства, которое удовлетворено, выявленные нарушения устранены, площадки для ТКО оборудованы.

31 октябрь 09:15

