Остров Кего: мусор, до которого никому нет дела

Архангельской межрайонной природоохранной прокуратурой проведена проверка соблюдения законодательства при сборе и вывозе отходов с труднодоступных территорий г. Архангельска.

На о. Кего выявлены нарушения законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Установлено, что органом местного самоуправления – администрацией городского округа «Город Архангельск» надлежащее содержание мест накопления твердых коммунальных отходов, а также создание мест временного накопления отходов на островной территории не обеспечено. В результате отсутствия контроля за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и правил благоустройства допущен сброс отходов в места, не предназначенные для этого.



В этой связи директору департамента городского хозяйства администрации городского округа «Город Архангельск» и директору ООО «УК «Кегостров» внесены представления об устранении нарушений закона.



Ситуация находится на контроле природоохранной прокуратуры.



