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Остров Кего: мусор, до которого никому нет дела

Архангельской межрайонной природоохранной прокуратурой проведена проверка соблюдения законодательства при сборе и вывозе отходов с труднодоступных территорий г. Архангельска.  

На о. Кего выявлены нарушения законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. 

Установлено, что органом местного самоуправления – администрацией городского округа «Город Архангельск» надлежащее содержание мест накопления твердых коммунальных отходов, а также создание мест временного накопления отходов на островной территории не обеспечено. В результате отсутствия контроля за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и правил благоустройства допущен сброс отходов в места, не предназначенные для этого. 

 В этой связи директору департамента городского хозяйства администрации городского округа «Город Архангельск» и директору ООО «УК «Кегостров» внесены представления об устранении нарушений закона. 

 Ситуация находится на контроле природоохранной прокуратуры.


19 июнь 15:07 | : Скандалы

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