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"ЭкоИнтегратор" нарушил закон в вывозе мусора из Лешуконского

Прокуратурой Лешуконского района проведена проверка соблюдения законодательства в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами.

Установлено, что в деятельности регионального оператора ООО «Экоинтегратор» при осуществлении деятельности по сбору и транспортировке твердых коммунальных отходов на территории с.Лешуконское выявлены нарушения закона.

Так, транспортным оператором не соблюдалась периодичность вывоза твердых коммунальных отходов, установленная требованиями санитарных правил и норм закона, и допущено переполнение мест их размещения в границах с. Лешуконское расположенных по адресам у дома 1А по ул. Сенная, д. 1А ул. Парковая, д. 24 по ул. Первомайская, за д. 16 по ул. Победы, 18 А по                      ул. Победы.

В связи с выявленными нарушениями закона генеральному директору ООО «Экоинтегратор» внесено представление об устранении нарушений законодательства, рассмотрение которого находится на контроле прокуратуры района.

17 июнь 09:26 | : Скандалы

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