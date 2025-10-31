Светлый пример толерантности. Депутаты АрхГорДумы за неделю

Минувшая рабочая неделя для народных избранников столицы Поморья прошла под знаком принятия во втором чтении бюджета родного города на 2026 год. Но, как говорится, «не сессией единой» живет наш депутат…

Во вторник евреи всего мира отмечали светлый праздник Хануку.

Ханука – это праздник света, напоминает о чуде, произошедшем более двух тысяч лет назад, когда освященного масла для храмового светильника хватило на восемь дней вместо одного. В память об этом событии на протяжении восьми вечеров зажигают ханукию – особый светильник о девяти свечах.

От городского парламента в Архангельском еврейском культурном центре «Звезда Севера» присутствовала заместитель председателя комиссии по социальным вопросам Елена Ануфриева (кстати, не имеющая личного отношения к еврейству).

Елена Александровна назвала атмосферу в «Звезде Севера» «удивительно душевной и теплой». И высказала искреннее желание более детально ознакомиться с историей и традициями еврейского народа.

Елена Ануфриева:

- Посещение таких событий - это уникальная возможность узнать больше о культуре и национальных традициях людей, живущих с нами в одном городе. В такие моменты особенно ярко осознаешь, как тесно переплетаются культуры и истории всех народов нашей большой страны.

Также архангельские парламентарии, несмотря на переменчивость погоды (тот еще декабрь выдался) занимались благоустройством любимого города.

Так, в Соломбале открылась новая детская площадка, и все благодаря программе «Комфортное Поморье. Осчастливлены жильцы домов по Полярной, 8, 17, 16 к. 2.

Редкий случай, но факт – участвовали в процессе на только домовые активисты, но и управляющая компания.

Сопровождали установку игровой зоны депутаты АрхГорДумы Аркадий Пороховник и Сергей Сорокин, а дельные советы давал коммунальщик-депутат Алексей Бельков. Он же высказал и удовлетворение сделанным:

- Пусть новая площадка верой и правдой послужит многие-многие годы. Трудно нам это далось, но улыбки и радость на лицах наших детей бесценны и того стоят.

Кроме того, парламентарии держали на контроле ситуацию с водой в городе. Идет замена магистрального водовода-тысячника, причины частого отсутствия водоснабжения. Да это тоже связано с отключениями… а что делать?!

Специалисты «РВК-Архангельск» применяют инновационные технологии, прокладывая новую полипропиленовую трубу методом горизонтально направленного бурения. Это позволяет не нарушать движение транспорта и сохранить недавно уложенный асфальт. Работа, что называется, на десятилетия… можно и потерпеть. К тому же, большинство горожан даже не заметили проводившихся работ.

Председатель городского парламента Иван Воронцов:

- Если бы кольцевого водовода не было, то сейчас большая часть города оказалась бы без воды на неделю, а то и больше. Сегодня у нас есть работающая резервная система, которая позволяет городу жить в штатном режиме. Наша общая задача — продолжать такую системную работу по модернизации всего городского хозяйства.