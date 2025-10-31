Путин. Прямая линия. Только тезисы

Об инициативе

Сразу же после того, как наши войска вышибли противника с курской земли, инициатива целиком и полностью, стратегическая инициатива, перешла в руки Вооруженных сил РФ. Это значит, что наши войска наступают по всей линии боевого соприкосновения. Где-то более быстрыми темпами, где-то медленнее, но по всем направлениям противник отходит

О ситуации в зоне СВО

Совсем недавно доложили о взятии Северска. Это важный населенный пункт, и отсюда открываются возможности движения к одному из основных укрепрайонов, части этой агломерации — к Славянску (...)

Красный Лиман будет взят в самое ближайшее время. 50 процентов города под нашим контролем. И движение будет продолжено дальше, уже чуть южнее, к Славянску. (...)

Очень важным событием было взятие нами города Красноармейска, потому что оттуда открываются возможности, это соответствующий уровень военного руководства еще должен будет принять решение, а именно — в каком направления двигаться, но это очень хороший плацдарм для дальнейших наступательных операций.

О ближайших перспективах

Уверен просто, что до конца текущего года мы еще с вами будем свидетелями новых успехов наших Вооруженных сил, наших бойцов на линии боевого соприкосновения

О ситуации в Купянске

Под наш контроль уже несколько недель назад перешел город Купянск. (...) Группировка, окруженная в этом месте, значительная — это 15 батальонов, 3,5 тысячи личного состава. Тоже не получили команду на сложение оружия. Шансов практически нет

О видео Зеленского возле стеллы на въезде в Купянск

Он же артист, и артист, в принципе, талантливый, я говорю, без всякой иронии. Мы знаем это по его фильмам еще в прежние времена. Поэтому здесь ничего необычного нет. Говорят, что стелла-то совсем сейчас по-другому выглядит. Но дело не в этом. Стелла находится от самого города где-то на расстоянии километра примерно.

Ну чего стоять на пороге-то? Заходи в дом! Правильно? Если уж Купянск под их контролем

О потерях ВСУ

В результате активных и эффективных действий наших войск противник понес очень серьезные потери в стратегических резервах. Их практически нет, и это очень существенный элемент, который должен побуждать Украину, киевский режим решить все спорные вопросы и заканчивать этот конфликт мирными средствами.

Про экономический рост

Рост ВВП составляет 1 процент, но если взять за трехлетку последнюю, то общий рост 9,7 процента. (...) Это осознанные действия со стороны правительства, связанные с таргетированием инфляции. И нужно отметить, что в целом эту задачу удается решать, потому что была поставлена цель снизить инфляцию хотя бы до 6 процентов, но, судя по всему, к концу года она будет меньше 6 процентов, 5,7–5,8 процента. Но снижение темпов экономического роста — это сознательный шаг, плата за сохранение качества экономики и макроэкономических показателей

Про зарплаты

Нам удается сохранять хорошие темпы повышения реальной заработной платы. Они не такие большие, как в прошлом году, но все-таки, на мой взгляд, хорошие

Про бюджет

Самое главное заключается в том, что нам удалось. И надо отдать должное правительству: провели большую работу, удалось сбалансировать бюджет. Причем качество этой балансировки находится на уровне 2021 года. И это очень важный показатель устойчивости экономики и финансовой системы страны

О перспективах ветеранов СВО на гражданке

Предлагаю вспомнить участников Великой Отечественной войны. Люди вернулись, достигли выдающихся результатов и в науке, и в искусстве, и в образовании. (...) Бойцы СВО ничем не хуже ветеранов Великой Отечественной. (...) Я очень рад за ребят, которые прошли первый поток [программы «Время героев»], на втором потоке учатся. Многие из них уже стали и губернаторами, и заместителями министра, работают в крупнейших наших компаниях. Несколько человек работают в администрации президента

Про конфискацию российских активов

Кража — это неподходящее, Павел, определение. Кража — это тайное похищение имущества. А у нас пытаются сделать открыто. Это грабеж. Это грабеж. Но почему не получается осуществить этот грабеж? Потому что последствия могут быть тяжелые для грабителей. А в чем это заключается? Ну, во-первых, это непросто сделать. Они ведь объявили не о том, что они просто будут грабить и забирать, а одна из идей — выдать репатриационный, значит, кредит, да, под залог наших активов. Но что такое «выдать кредит»? Это последствия для бюджета каждой страны. Это увеличивает бюджетный долг каждой страны. Но если кто-то выдает какие-то кредиты, все равно это должно быть отражено в бюджете той страны, которая это делает.

Принимать решения, связанные с грабежом чужих денег, непросто. Но есть и другие, более тяжелые последствия для тех, кто пытается это сделать. Это не просто удар по имиджу — это подрыв доверия в данном случае к Еврозоне, потому что, конечно, свои золотовалютные резервы в Еврозоне хранят многие страны, не только Россия. (…)

Кроме имиджевых потерь могут быть прямые потери, связанные с фундаментальными основами современного финансового миропорядка. Вот поэтому и непросто. И самое главное: чего бы они ни украли и как бы они это ни сделали, когда-то придется отдавать. Кроме всего прочего, мы будем защищать свои интересы, прежде всего в судах. Мы постараемся найти такую юрисдикцию, которая будет независима от политических решений.

О насыщении фронта дронами

По количеству дронов — да, не хватает тяжелых [у нас], таких как «баба яга у противника» — но в целом по количеству дронов мы превосходим противника практически на всех участках фронта

Про комплектование Вооруженных сил

У нас продолжается укомплектование вооруженных сил, идет в хорошем темпе и плановом порядке. У нас много желающих, которые добровольно приходят и заключают контракты на службу в вооруженных силах, и добровольно идут защищать интересы Родины и интересы людей. По контракту у нас пришло в уходящем году свыше 400 тысяч человек. А количество людей, которые хотят служить в новом созданном недавно виде войск БПЛА таково, что Министерство обороны вынуждено объявлять конкурс. Что любопытно, есть совсем молодые ребята, молодые люди, студенты различных вузов, которые берут академ, чтобы подписать контракт и пойти на фронт. Прежде всего, конечно, речь идет об участии в боевых действиях в качестве оператора дронов. Даже те, кто приезжают в отпуск, продолжают участвовать в боевых действиях. Современные технологии это позволяют

Про защиту граждан от мошенников

Количество преступлений подобного рода сократилось на 7 процентов, как докладывает Министерство внутренних дел, а ущерб — на 33 процента. То есть в целом результат положительный. Но мошенничество пока никуда не делось, и по мере усложнения и увеличения возможностей использования различных технических средств при решении текущих житейских проблем мошенники будут и дальше совершенствовать свои инструменты и предпринимать усилия для вымогательства денег

Как только начинают говорить о деньгах и каком-то имуществе, сразу же кладите трубку. (...) Ни с кем и никогда прошу не обсуждать никаких вопросов, связанных с деньгами и имуществом

О поездках по Москве «по-тихому»

Я не совсем так сказал, что езжу сам за рулем по Москве инкогнито. Такое тоже бывает, но очень редко. Я просто сказал, что иногда езжу без всякого сопровождения ДПС. Это не бесполезные поездки, интересно даже из окна автомобиля посмотреть не только на трассу, по которой я езжу из загородной резиденции в Москву и назад, но и в разные районы Москвы

О пропавших без вести

Есть другая проблема, о которой тоже говорят, и это проблема ясно видна из этих вопросов, которые поступают по разным каналам. И вот Дмитрий Сергеевич [Песков] дал мне такую большую папку этих вопросов и запросов. Я их посмотрел — это поиск пропавших без вести. Это острый вопрос очень. (...) И надо сказать, что министерство обороны здесь предприняло определенные шаги, которые ситуацию все-таки меняют

Что сделано? Создан основной главный координирующий центр по поиску пропавших бойцов — первое. Второе — созданы отделы в группировках и на местах. Создан отдельный реестр по поиску таких лиц

О регулировании цен

Рыбы не хватает на столах. Есть нормы, мы не дотягиваемся до них… Регулирование цен на рынке — сложная и опасная история. Как только ставим планку, сразу пропадает товар. Есть сферы, где регулирование необходимо — по лекарствам. По обычным товарам — это сложная история

О желании жить в мире

Нам тоже бы очень хотелось, чтобы мы в следующем году жили в условиях мира и без всяких военных конфликтов. Мы стремимся к тому, чтобы решить все спорные вопросы путем переговоров

О повышении и снижении налогов

Да, вопрос очень острый. (...) Когда повышается налоговое бремя, сразу появляется искушение уйти от уплаты этого налога. И здесь и раньше такая задача стояла, и сейчас она стала еще более актуальной. Нужно избавиться от теневой экономики и от ухода в тень от неуплаты налогов. Это серьезная такая задача.

Нам нужно, чтобы при повышении налога это было не на бумаге, а чтобы это выразилось в реальных доходах бюджета

Будет ли это вечно? Конечно, нет. Конечная цель — это снижение налогового бремени в будущем, и правительство исходит из того, что будет вести дело именно к этому. Я на это тоже рассчитываю.

О демографии

Это вопрос, который волнует все страны постиндустриального уровня развития, практически все крупные страны крупных экономик. Везде происходит одно и то же. В некоторых государствах ситуация складывается просто катастрофической: в Японии, например, коэффициент рождаемости 0,8 процента, в Южной Корее — 0,7. У нас тоже чуть чуть снизился — примерно 1,4, нужно добиться хотя бы двух процентов. Это очень сложная задача (...) Сначала женщина хочет получить образование, потом повысить уровень образования, сделать первые шаги в карьере. А там уже 30 лет, появляется первый ребёнок только. На второго уже не хватает сил. Нужно, конечно, чтобы это стало модным, чтобы люди понимали, что такое счастье — счастье материнства, счастье отцовства

О будущих спецоперациях

Не будет никаких операций, если вы будете относиться к нам с уважением, будете соблюдать наши интересы, так же как и мы постоянно пытались соблюдать ваши

О нападении на Европу

Ну что это за чушь?

О духовном

Если Бог и есть, а в его существовании я не сомневаюсь, то он не знает, что люди на земле разделились на какие-то церкви. Бог един!

Об уважении

Мы готовы с вами работать: и с Великобританией, и с Европой, и с США. Но на равных. При уважительном отношении друг к другу. Если мы на это выйдем, то выиграют от этого все.

(Lenta.ru)