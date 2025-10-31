Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

В Архангельске священник напутствовал участников "Казачьего диктанта"

В начале декабря прошла всероссийская патриотическая общественно-просветительская акция «Казачий диктант 2025». В нашем регионе диктант провели в архангельском политехническом техникуме. 


 Перед студентами выступили атаман Михаил Гречищев и казачий духовник Архангельской епархии священник Василий Лапко. Он рассказал о связи казачества, традиций и православной веры. 

 Затем все студенты смогли проверить свои знания в диктанте. Всего в мероприятии приняли участие 70 человек, рассказали в техникуме. 

 Цель диктанта — стимулировать изучение истории, традиций и обычаев российского казачества, а также сохранить самобытную казачью культуру и духовные ценности. 


19 декабрь 09:08 | : Будни / Верую

Главные новости


Трое на Мысе Желания
Декабристы: идеалисты или путчисты?

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Декабрь 2025 (293)
Ноябрь 2025 (401)
Октябрь 2025 (420)
Сентябрь 2025 (394)
Август 2025 (371)
Июль 2025 (399)



Деньги


все материалы
«    Декабрь 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20