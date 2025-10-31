В Архангельске священник напутствовал участников "Казачьего диктанта"

В начале декабря прошла всероссийская патриотическая общественно-просветительская акция «Казачий диктант 2025». В нашем регионе диктант провели в архангельском политехническом техникуме.



Перед студентами выступили атаман Михаил Гречищев и казачий духовник Архангельской епархии священник Василий Лапко. Он рассказал о связи казачества, традиций и православной веры.



Затем все студенты смогли проверить свои знания в диктанте. Всего в мероприятии приняли участие 70 человек, рассказали в техникуме.



Цель диктанта — стимулировать изучение истории, традиций и обычаев российского казачества, а также сохранить самобытную казачью культуру и духовные ценности.



