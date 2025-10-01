Вверх
Как в Коноше построили школу, но забыли про крышу

В Народный фронт пришло видео из посёлка Коноша. Возмущённые родители недовольны долгостроем: на месте Лесозаводской школы стоит трёхэтажный каркас, но кровли нет, как и начинки объекта. Под снегом, дождём и ветром здание постепенно приходит в негодность, а попыток завершить строительство не наблюдается.

Местные жители уже и не помнят, когда началась стройка. Но наши эксперты выяснили, что контракт на возведение объекта заключили в январе 2023 года, а стоимость работ превысила 1 миллиард 280 миллионов рублей.

Когда работы "встали", родители и учителя школы стали звонить на Прямую линию с президентом.

По информации минстроя Поморья, строительство идёт, но из-за сбоя с финансированием завершение работ перенесено с 1 сентября текущего года на 1 октября года будущего. Иными словами, школу достроят лишь в том случае, если в бюджете появятся средства на эти цели.

А пока местная детвора вынуждена учиться в стеснённых условиях в железнодорожной школе. Детям некомфортно, не всем хватает места, от этого страдают как сами ребята, так и педагоги.

Напомним, аналогичные проблемы с отсутствием денег в консолидированной казне притормозили и возведение школы в Няндоме. Но там подрядчик вкладывает свои кровные и худо-бедно обещает сдать стройку в 2026 году.

Представители Народного фронта по поручению президента России продолжают держать социальные долгострои на постоянном контроле. А по коношской школе активисты обратились к губернатору региона Александру Цыбульскому и просят взять ситуацию под личный контроль.

29 октябрь 15:51 | : Скандалы

