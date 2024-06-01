Следователи проверяют новый дом в Коноше, где протекает крыша

В ходе мониторинга средств массовой информации выявлена публикация о том, что жильцы дома, построенного в поселке Коноша по федеральной программе по переселению из аварийного жилья, жалуются на качество дома, у которого протекает крыша. При этом ни подрядчик, ни органы администрации мер по устранению протечек не предпринимают.

По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу организовано проведение доследственной проверки.

Следователями СК будет выполнен комплекс необходимых мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств, изложенных в публикации. По результатам проверки ситуации будет дана надлежащая правовая оценка и принято процессуальное решение.