Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Следователи проверяют новый дом в Коноше, где протекает крыша

В ходе мониторинга средств массовой информации выявлена публикация о том, что жильцы дома, построенного в поселке Коноша по федеральной программе по переселению из аварийного жилья, жалуются на качество дома, у которого протекает крыша. При этом ни подрядчик, ни органы администрации мер по устранению протечек не предпринимают.

По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу организовано проведение доследственной проверки. 

Следователями СК будет выполнен комплекс необходимых мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств, изложенных в публикации. По результатам проверки ситуации будет дана надлежащая правовая оценка и принято процессуальное решение.

(фото с https://stroiteh-msk.ru) 

 

27 июнь 11:35 | : Скандалы

Главные новости


Оторвемся, братья и сестры! Архангельск в день юбилея
Архангельск. В «Stare Mesto» все стабильно

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Июнь 2024 (321)
Май 2024 (346)
Апрель 2024 (355)
Март 2024 (330)
Февраль 2024 (317)
Январь 2024 (319)



Деньги


все материалы
«    Июнь 2024    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20