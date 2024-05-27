Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Следователи взяли пробы воды в поселке Березник

После публикации Народного фронта Холмогорский межрайонный следственный отдел регионального СУ СК начал проверку качества воды в посёлке Березник Виноградовского округа.

Напомним, чтобы избавиться от стронция в воде, там в 2023 году по проекту "Чистая вода" построили новые очистные за 196,6 млн рублей. Но эксперты Народного фронта доказали: норма стронция всё равно превышена в 2,5 раза!

Местные правоохранители последовали нашему примеру и взяли пробы воды как на водоочистительной станции, так и на одной из колонок в названном населенном пункте, отправив образцы в лабораторию.

Кроме того, следователи запросили и изучают необходимые документы. Общественность с нетерпением ждет результатов проверки, после чего будет принято процессуальное решение.

27 май 16:00 | : Скандалы

Главные новости


Майские иды. Депутаты АрхГорДумы за неделю
Бесплатная газификация СНТ? Размечтались!

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Май 2024 (287)
Апрель 2024 (354)
Март 2024 (330)
Февраль 2024 (317)
Январь 2024 (319)
Декабрь 2023 (318)



Деньги


все материалы
«    Май 2024    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20