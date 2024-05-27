Следователи взяли пробы воды в поселке Березник

После публикации Народного фронта Холмогорский межрайонный следственный отдел регионального СУ СК начал проверку качества воды в посёлке Березник Виноградовского округа.

Напомним, чтобы избавиться от стронция в воде, там в 2023 году по проекту "Чистая вода" построили новые очистные за 196,6 млн рублей. Но эксперты Народного фронта доказали: норма стронция всё равно превышена в 2,5 раза!

Местные правоохранители последовали нашему примеру и взяли пробы воды как на водоочистительной станции, так и на одной из колонок в названном населенном пункте, отправив образцы в лабораторию.

Кроме того, следователи запросили и изучают необходимые документы. Общественность с нетерпением ждет результатов проверки, после чего будет принято процессуальное решение.