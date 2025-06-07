Прокуратура Поморья вкатила штраф Росреестру за волокиту

Прокуратурой Архангельской области и Ненецкого автономного округа выявлены нарушения порядка рассмотрения обращений граждан в Управлении Росреестра по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

Установлено, что вопреки требованиям действующего законодательства должностным лицом территориального органа Росреестра поступившее 31.01.2025 обращение физического лица на действия арбитражного управляющего для рассмотрения по компетенции в саморегулируемую организацию не направлено. В результате допущенных нарушений заявитель лишен права на получение мотивированного ответа по существу доводов.

По данному факту прокуратурой области и автономного округа в отношении должностного лица Управления Росреестра по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном статьей 5.59 КоАП РФ, которое рассмотрено мировым судьей с назначением административного штрафа в размере 5 000 рублей.