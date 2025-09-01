Муниципальный чиновник из Мезени утратил доверие

Прокуратурой Мезенского района по результатам проведенной проверки установлено, что в период декларационной кампании 2025 года начальником ТО «Совпольское» сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также такие сведения своих несовершеннолетних детей в администрацию Мезенского муниципального округа не предоставлены.

Выявленные нарушения отражены в представлении прокурора района главе Мезенского муниципального округа, по результатам рассмотрения которого трудовой договор с начальником территориального отдела расторгнут по инициативе работника.

В этой связи прокуратура обратилась в суд с заявлением об изменении основания и формулировки увольнения по инициативе работника на увольнение по инициативе работодателя в связи с утратой доверия, которое удовлетворено.

Решение суда в законную силу не вступило.