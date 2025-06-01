Директор северодвинской школы утратила доверие

Прокуратура г. Северодвинска провела проверку соблюдения требований законодательства о противодействии коррупции.

Установлено, что в одном из образовательных учреждений с углубленным изучением иностранных языков в должности методиста трудоустроена дочь директора указанной образовательной организации.

Вопреки решению комиссии по урегулированию конфликта интересов директор образовательного учреждения единолично устанавливала своей дочери выплаты за увеличение объема работ в обход комиссии по распределению стимулирующей части фонда оплаты труда работников.

Осуществляя указанные выплаты, комиссию о возникновении ситуаций, которые могут привести к конфликту интересов, директор не уведомляла.

В этой связи прокурором главе города Северодвинска внесено представление, по результатам рассмотрения которого руководителю образовательной организации объявлен выговор, в то время как имелись достаточные основания для ее увольнения в связи с утратой доверия.

В дальнейшем трудовой договор с директором муниципального учреждения был расторгнут в связи с выходом на пенсию.

С учетом изложенного прокурором в суд направлено исковое заявление об изменении оснований и формулировки увольнения на увольнение в связи с утратой доверия, которое удовлетворено.