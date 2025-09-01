Чиновнице из Онежского округа отказано в доверии за трудоустройство мужа

Проведенной прокуратурой проверкой установлено, что директор учреждения МКУ «Благоустройство» трудоустроила своего супруга на должность машиниста автогрейдера при отсутствии у него соответствующей квалификации и удостоверения машиниста-тракториста с особыми отметками машиниста автогрейдера.

О возникновении конфликта интересов директор муниципального учреждения уведомление работодателю не направила.

В этой связи межрайонным прокурором главе Онежского муниципального округа внесено представление, по результатам рассмотрения которого директору учреждения объявлено замечание и впоследствии трудовой договор с директором муниципального учреждения расторгнут по инициативе работника.

С учетом этого межрайонным прокурором в суд направлено исковое заявление об изменении основания и формулировки увольнения на увольнение в связи с утратой доверия, которое удовлетворено.

Решение суда не вступило в законную силу.