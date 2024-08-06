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Депутат Мезенского округа лишился мандата за сокрытие личных данных

 Прокуратурой Мезенского района проведена проверка исполнения антикоррупционного законодательства, в ходе которой установлено, что одним из депутатов Собрания депутатов Мезенского муниципального округа не предоставлены сведения о доходах, расходах и обязательствах имущественного характера на себя, а также членов семьи.

По данному факту председателю Собрания депутатов внесено представление с требованием досрочного прекращения полномочий депутата.

По результатам рассмотрения представления решением Собрания депутатов полномочия депутата прекращены досрочно.

12 сентябрь 16:29 | : Политика / Скандалы

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