Депутат Мезенского округа лишился мандата за сокрытие личных данных

Прокуратурой Мезенского района проведена проверка исполнения антикоррупционного законодательства, в ходе которой установлено, что одним из депутатов Собрания депутатов Мезенского муниципального округа не предоставлены сведения о доходах, расходах и обязательствах имущественного характера на себя, а также членов семьи.

По данному факту председателю Собрания депутатов внесено представление с требованием досрочного прекращения полномочий депутата.

По результатам рассмотрения представления решением Собрания депутатов полномочия депутата прекращены досрочно.