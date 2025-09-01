Вверх
Народный фронт ужаснулся от вида ландшафта Кегострова

Прошёл год после окончания работ по выемке глинистого грунта на бывшем лётном поле Кегострова. В результате вскрышных работ на территории снят растительный слой почвы, образовались котлованы, заполненные дождём.

Выкопанные и брошенные ямы не только представляют опасность для взрослых и наших детей, но и нарушают гидрологический режим грунтовых вод.

Островитяне жаловались в министерство природных ресурсов и ЛПК региона, просили взять ситуацию на контроль и провести рекультивацию территории. Но ничего так и не изменилось.

Народный фронт обратился в областную прокуратуру. Активисты требуют обязать подрядчика восстановить ландшафт острова: зарыть котлованы и вернуть Кегострову первозданный вид. 

