Народный фронт ужаснулся от вида ландшафта Кегострова

Прошёл год после окончания работ по выемке глинистого грунта на бывшем лётном поле Кегострова. В результате вскрышных работ на территории снят растительный слой почвы, образовались котлованы, заполненные дождём.



Выкопанные и брошенные ямы не только представляют опасность для взрослых и наших детей, но и нарушают гидрологический режим грунтовых вод.



Островитяне жаловались в министерство природных ресурсов и ЛПК региона, просили взять ситуацию на контроль и провести рекультивацию территории. Но ничего так и не изменилось.



Народный фронт обратился в областную прокуратуру. Активисты требуют обязать подрядчика восстановить ландшафт острова: зарыть котлованы и вернуть Кегострову первозданный вид.