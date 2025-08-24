Народный фронт ужаснулся от фекальных рек в Вилегодском округе

После обращения местных жителей представители Народного фронта выехали в село Ильинско-Подомское Вилегодского округа, чтобы проверить состояние здешних КОС.



Жалобы северян подтвердились: канализационно-очистные сооружения не работают, а стоки сбрасываются прямо в реку и в брошенные рядом лотки. Запах стоит просто ужасный. И так почти четверть века!



Администрация села и округа, правительство области, надзорные ведомства – куда только не “стучались” измученные жители, но воз и ныне там, ведь для решения проблемы требуются многомиллионные вложения.



Сейчас проект создания новых КОС прошёл первый этап экспертизы, а представители Росприроднадзора взяли пробы воды для лабораторных исследований.



Народный фронт обратился в региональную прокуратуру с требованием обязать администрацию Вилегодского округа проводить мониторинг состояния воздуха и почв, чтобы права граждан на благоприятную окружающую среду не нарушались.