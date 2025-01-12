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Довыпендривались. Акваферма на крыше топит лицей в Архангельске

Здание Экономико-биологического лицея обновили за 148 миллионов рублей. Заказчик – мэрия Архангельска – принял объект, и в январе 2025 года дети вернулись в лицей.

С победными реляциями тут же выступили региональные и местные власти. В особую заслугу ставили, что в лицее появилась акваферма. Но никто из чиновников не сходил на крышу. Акваферма и там. По всему периметру!

На чердаке – огромные ледяные сталактиты и вёдра под воду, брошенные подрядчиком. Вентиляция не утеплена, а конденсат на полу превращается в зловонное болото. На всей кровле – грубейшие нарушения пожарных норм.

Народный фронт обратился в областную прокуратуру. Активисты требуют  проверить объект и обязать подрядчика отремонтировать крышу в рамках гарантийного срока.

14 февраль 11:25 | : Скандалы

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