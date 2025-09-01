Вверх
Вместо грибов - мусор. Дорожники загадили леса Приморского округа

В Народный фронт пришло тревожное видео от подписчика из Приморского округа. На 1205-ом километре трассы М-8 (рядом с СНТ “Лахтинское” и “Рябинушка”) прямо на федеральной дороге, в шести километрах от памятника природы регионального значения “Лахтинский лес” вывалены кучи опасных химических реагентов.

Огромные горы пескосоляной смеси стекаются в лес, местные водоёмы и сточные канавы. Скорее всего, это дело рук одного из подрядчиков по содержанию дорог. Так называемая "подготовка к зиме": формирование запаса материалов под открытым небом.

Жители округа бьют тревогу: рядом дачные посёлки, где отдыхают взрослые и дети, и заповедный северный лес, куда выходят на тихую охоту грибники и ягодники.

Представители Народного фронта обратились в минтранс региона. Требуют найти собственника рассыпанных материалов и обязать его хранить реагенты в соответствии с нормами действующего законодательства. 

