В НАО сыну бойца СВО отказали в выплатах

Прокуратура Архангельской области и Ненецкого автономного округа провела проверку по обращению гражданина об отказе в предоставлении единовременной денежной выплаты детям военнослужащих, выполняющих возложенные на них задачи в период проведения специальной военной операции, поступившим на обучение по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования.

Установлено, что несовершеннолетний, является сыном участника специальной военной операции, с 15.08.2024 зачислен на обучение в                              ГБПОУ «Ненецкое профессиональное училище» и имеет право на получение выплаты в размере 30 тыс. рублей.

Для получения данной выплаты гражданину необходимо подать заявление  в шестимесячный срок со дня поступления ребенка на обучение в образовательную организацию. Однако в уполномоченный орган законный представитель ребенка с заявлением обратился несвоевременно. В предоставлении выплаты ему правомерно отказано в связи с пропуском срока подачи заявления.

Тем не менее наличие такого ограниченного срока для подачи заявления не способствует реализации дополнительных мер социальной поддержки детям участников специальной военной операции, в связи с чем прокуратурой области и округа в региональные органы государственной власти направлена информация о рассмотрении вопроса о внесении изменений в правовые акты.  

Постановлением администрации Ненецкого автономного округа от 25.04.2025 № 108-п внесены изменения в Порядок предоставления указанной выплаты, увеличены сроки ее предоставления и граждане могут обратиться за ее получением в течение учебного года.

В результате принятых мер права членов семьи участника специальной военной операции восстановлены, законному представителю ребенка выплачена сумма в размере 30 тыс. рублей.

 

 

15 октябрь 14:40 | : Скандалы

«Мы открыты для всех». Депутаты АрхГорДумы за неделю

