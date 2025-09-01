Житель Поморья подорвал авторитет судебной власти

Житель Архангельской области, обвиняемый в совершении ряда преступлений, добавил в свою «копилку» уголовное дело за неуважение к суду.

Гражданин 2006 года рождения обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 166, п. А,В ч. 2 ст. 126, п. Г ч. 2 ст. 161 УК РФ. В ходе рассмотрения в Няндомском районном суде уголовного дела обвиняемый нарушил установленный регламент судебного заседания и стал в присутствии участников процесса оскорблять потерпевшего, используя нецензурную лексику.

Лингвинистическая экспертиза признала высказывания обвиняемого оскорбительными, унижающими честь и достоинство человека.

Своими действиями гражданин выразил неуважение к суду, что подрывает авторитет судебной власти.

В отношении молодого человека возбуждено ещё одно уголовное дело — по ч. 1 статьи 297 УК РФ «Неуважение к суду».

Санкции данной статьи предусматривают наказание от штрафа в размере до двухсот тысяч рублей до ареста на срок до шести месяцев.