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Прокурор Северодвинска проверил затянувшийся капремонт школьных зданий

Прокурор Северодвинска Игорь Федоровцев с участием руководителя Управления градостроительства и земельных отношений Администрации Северодвинска и представителей подрядных организаций проверил ход и качество выполнения работ по капитальному ремонту зданий МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 11» и МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 20». 

Объемы выполненных подрядными организациями работ по состоянию                           на 28.01.2025 в МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 11» составляет 88% от запланированного, а в МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 20» 97%.

По результатам проверки заслушан доклад подрядчиков о перспективах завершения работ. 

В связи с нарушением условий контракта по капитальному ремонту школы № 20, срок которого истек 14.12.2024, прокурором в отношении подрядчика возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ (действия (бездействие), повлекшие неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом на выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков, с причинением существенного вреда охраняемым законом интересам общества и государства).

В декабре 2024 года прокуратурой в рамках надзорного сопровождения капитального ремонта МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 11»                            подрядчику и заказчику внесены представления об устранении нарушений законодательства, в отношении подрядчика по аналогичным основаниям возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ, которое находится  на рассмотрении мирового судьи. 

Вопрос капитального ремонта объектов образования находится на постоянном контроле органов прокуратуры. 

 

03 февраль 13:14 | : Скандалы

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