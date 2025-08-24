Вандалы уродуют новый скейтпарк в Архангельске. Депутаты написали обращение

Прошло всего несколько недель с открытия долгожданного скейт-парка в Северном округе, и, к сожалению, все уже столкнулись с неприемлемыми проявлениями вандализма. Питбайки на территории, граффити на горках, сорванные стикеры и информационные объявления – это лишь часть печальной картины. Апогеем стал инцидент с разбитой камерой видеонаблюдения.

Городской депутат от Северного округа, председатель городской Думы Иван Воронцов прокомментировал ситуацию:

«То, что произошло, вызывает глубокое сожаление. Благодаря большой команде единомышленников было вложено много сил и средств в создание этого пространства для активного отдыха молодежи. И видеть, как результаты нашего труда подвергаются разрушению, крайне обидно. Хочу подчеркнуть: много делается, но один акт вандализма может перечеркнуть все старания. Ломать – не строить, и это особенно актуально в данном случае».

Иван Александрович также отметил, что вандализм – это не только порча имущества, но и нарушение общественного порядка, которое влечет за собой юридическую ответственность.

«Разбитая камера – это не просто испорченное оборудование. Это удар по безопасности и комфорту всех посетителей скейт-парка. Непонятно, что и кому он пытался доказать, но, кинув камень в камеру, он попал по кошельку своих родителей, которым теперь придется оплачивать эту шалость».

Обращение к юным спортсменам и их родителям, посещающих скейт-парк:

- Будьте бдительны! Если вы видите, как кто-то портит оборудование, не оставайтесь равнодушными. Сделайте замечание, пресеките попытку вандализма. Это ваш скейт-парк, и только вместе мы сможем сохранить его в надлежащем состоянии.

Иван Воронцов подчеркнул:

«Особое обращение к родителям: пожалуйста, поговорите со своими детьми. Объясните им, что вандализм – это не просто шалость, а серьезное правонарушение. Этот необдуманный шаг со стороны ребенка повлияет на его судьбу: ребенок будет находиться на учете в инспекции по делам несовершеннолетних, а его родители привлекут внимание органов опеки и попечительства. Вандализм – это не только наказуемо, но и сводит на нет все благие дела по улучшению нашего округа и города в целом. Мы хотим, чтобы наши дети росли в уважении к общественному имуществу и труду других людей».

Созидание продолжается.

Несмотря на неприятные инциденты, инициаторы скейт-парка не намерены останавливаться на достигнутом. Недавно уличный художник Александр Волков вместе со своим товарищем украсили бытовку ярким граффити, создав атмосферу творчества и позитива. Напомним, что на поверхности этой бытовки можно официально размещать свои стикеры.



