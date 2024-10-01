Главврача архангельской горбольницы №6 торжественно проводили на пенсию

Сегодня в Архангельской городской клинической больницы №6 состоялась торжественная церемония, посвященная выходу на заслуженный отдых главного врача Сергея Жигалова и его 70-летию.



На празднике присутствовали заместитель министра здравоохранения Архангельской области Татьяна Русинова, заместитель председателя комиссии по социальным вопросам областного собрания депутатов Михаил Авалиани, председатель Архангельской городской Думы Иван Воронцов, председатель общественного совета Северного округа Валентина Попова, а также коллектив и партнеры учреждения.



Сергей Жигалов более 20 лет возглавлял крупнейшую больницу Северного округа, благодаря чему она превратилась в многопрофильное лечебно-профилактическое учреждение с современным стационаром и тремя поликлиниками.



На протяжении многих лет Сергей Николаевич защищал интересы жителей Северного округа в Архангельском городском совете депутатов. Он оказывал помощь людям, сталкивающимся с различными жизненными трудностями, и помогал им находить пути их решения.



Как рассказал спикер городской Думы Иван Воронцов, благодаря усилиям главного врача больница претерпела значительные изменения: был обновлен основной корпус, проведены ремонты в медицинских кабинетах и помещениях зданий учреждения, прошла модернизация медицинского оборудования, а автобусный маршрут №63 стал заезжать на территорию учреждения. Жители Северного округа отмечают, что коллектив больницы отличается сплоченностью и готовностью прийти на помощь друг другу в любой ситуации.



От лица депутатского корпуса и жителей Северного округа Иван Александрович наградил Сергея Жигалова Почетной грамотой городской Думы за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и активную гражданскую позицию.



«С праздником и заслуженным отдыхом! Надеемся, что вы продолжите активно заниматься общественной деятельностью и принесёте ещё много пользы жителям нашего любимого города. Огромное спасибо за вашу работу! С юбилеем!» — отметил Иван Воронцов