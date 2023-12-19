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"Белый дом" накосячил на строительстве больницы в поселке Соловецкий

 Приморской межрайонной прокуратурой Архангельской области проведена проверка исполнения законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд при заключении ГКУ Архангельской области «Главное управление капитального строительства» с ООО «Белый дом» дополнительного соглашения к государственному контракту на строительство здания участковой больницы в пос. Соловецкий Приморского района Архангельской области.

           Установлено, что в предусмотренный названным контрактом срок подрядчиком работы не выполнены. При этом вопреки требованиям законодательства между сторонами заключено дополнительное соглашение к контракту, согласно которому срок его исполнения необоснованно продлен почти на восемь месяцев.

По факту незаконного изменения существенных условий контракта в части сроков выполнения работ постановлением Архангельского УФАС России, оставленным без изменения решением судьи Ломоносовского районного суда г. Архангельска, исполняющий обязанности руководителя Государственного казенного учреждения Архангельской области «Главное управление капитального строительства» привлечен к административной ответственности по ч. 4 ст. 7.32 КоАП РФ. 

Прокуратурой Архангельской области в Арбитражный суд области направлено исковое заявление о признании недействительным (ничтожным) дополнительное соглашение к государственному контракту на строительство здания участковой больницы в пос. Соловецкий Приморского района.

Решением Арбитражного суда области иск прокуратуры области удовлетворен. Исполнение решения суда на контроле надзорного органа.

23 январь 16:12 | : Скандалы

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