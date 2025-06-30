В Новодвинске вскрыт еще один шахер-махер с капремонтом школы

Сегодня об одном уже писали… и вот опять.

Прокуратура г. Новодвинска провела проверку исполнения бюджетного законодательства при выполнении капитального ремонта образовательного учреждения.

Установлено, что между МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба и группа хозяйственного обслуживания» и коммерческой организацией 12.03.2024 года заключен муниципальный контракт на выполнение работ по капитальному ремонту здания МОУ «Средняя общеобразовательная школа №3», расположенного в г. Новодвинске на улице Двинская, дом 43.

Подрядчику в соответствии с условиями контракта перечислено более 137 млн рублей. В рамках исполнения контракта обществом заключались договоры субподряда, в том числе с теми организациями, в которых директор подрядной организации также является директором с 26.09.2022 и 21.12.2018 соответственно.

Согласно полученным данным, одной из субподрядных организаций перечислены денежные средства на общую сумму более 38 млн рублей, при этом сведений об использовании денежных средств на выполнение капитального ремонта здания школы не имеется. Помимо того, другая субподрядная организация получила от генподрядчика денежные средства в размере более 8,5 млн рублей, которые по целевому назначению также не использовала.

Всего подрядчик перечислил аффилированным лицам денежные средства на общую сумму более 47,5 млн рублей.

Таким образом, директор фирмы в целях извлечения выгод и преимуществ для себя похитил денежные средства путем перевода их на счет подконтрольных ему аффилированных фирм, при наличии реальной возможности исполнить надлежащим образом обязательства по капитальному ремонту образовательного учреждения, нарушив тем самым гарантированное Конституцией Российской Федерации право несовершеннолетних на образование.

В этой связи по материалам прокурорской проверки Приморский межрайонный следственный отдел СУ СК России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу в отношении директора подрядной организации возбудил уголовное дело по ч. 4 ст. 159, ч. 2 ст. 201 УК РФ (мошенничество, злоупотребление полномочиями).

Ход расследования уголовного дела находится на контроле прокурора.