В Котласе онулирована сделка продажи земли по коррупционной причине

По иску прокуратуры к бывшему начальнику отдела архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования «Котлас», Комитету по управлению имуществом администрации городского округа Архангельской области «Котлас» Котласским городским судом вынесено решение о признании недействительным договора купли-продажи земельного участка, применении последствий недействительности сделки в виде возврата сторонам полученного по сделке.

Ранее приговором суда начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования «Котлас» признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 290 УК РФ, – получение должностным лицом лично взятки в виде денег в значительном размере за незаконные действия.

В результате этого преступления осужденная незаконно приобрела право собственности на административное здание, расположенное по пер. Менжинского в г. Котласе. Это стало основанием для приобретения права собственности на земельный участок без проведения аукциона, по цене, равной 15 процентам его кадастровой стоимости.

Вместе с тем из приговора следует, что указанный объект недвижимости является не административным зданием, а объектом незавершенного строительства в виде первого этажа многоквартирного дома.

Несоответствие объекта требованиям градостроительных и строительных норм и правил, предъявляемым к зданиям, также подтверждено экспертным заключением по гражданскому делу по иску прокуратуры.

По результатам его рассмотрения Котласским городским судом вынесено решение об удовлетворении исковых требований прокурора.

Решение суда не вступило в законную силу.



























































































