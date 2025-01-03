Архангельская область. Немного упорства и ваш гараж будет стоять на своей земле

Использование земельного участка без оформленных правоустанавливающих документов на землю либо самовольное занятие земельного участка может привести к административной ответственности. Владельцы объектов недвижимости таких как гаражи, часто сталкиваются с вопросом о правильном оформлении прав на землю под ними. Управление Росреестра по Архангельской области и Ненецкому автономному округу рассказывает о том, как стать владельцем земельного участка под гаражом.

В первую очередь необходимо отметить, что предоставление земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, осуществляется органом местного самоуправления муниципального округа на территории которого стоит гараж (статья 3.3 Федерального закона от 25.10.2001 No 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» (Закон о введении ЗК РФ).

Так, владелец гаража может обратиться в администрацию соответствующей территории для решения вопроса о порядке оформления прав на земельный участок. Там помогут получить участок в собственность бесплатно, купить его или заключить договор аренды. Орган местного самоуправления сориентирует гражданина на конкретный алгоритм действий с учетом установленных правил землепользования и застройки в соответствующей территориальной зоне.

Случаи, при которых гражданин имеет право бесплатно оформить земельный участок под гаражом, установлены законом, к ним относится и оформление прав на земельный участок по гаражной амнистии. Если гараж прочно связан с землей, возведен на земельном участке до 30.12.2004 и не признан в установленном порядке самовольной постройкой, подлежащей сносу, то при определенных условиях до 1.09.2026 можно приобрести право собственности на находящийся в государственной или муниципальной собственности земельный участок под таким гаражом бесплатно. Если земельный участок под гаражом является ограниченным в обороте, то он может быть предоставлен только в аренду (пункт 19 статьи 3.7 Закона о введении ЗК РФ).

Работы по образованию земельного участка осуществляет кадастровый инженер, к которому необходимо обратиться после принятия решения об объединении земельных участков и достижения соглашения между всеми их правообладателями (части 4, 4.1 статьи 1 Федерального закона от 24.07.2007 No 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

«Оформление прав на земельный участок под гаражом является обязанностью каждого его владельца. Это не только обязанность, но и способ избежать возможных проблем с законом», – отметила начальник отдела регистрации объектов недвижимости нежилого назначения регионального Управления Росреестра Наталья Смирнова.