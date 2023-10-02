Прокуратура вернула земли водного фонда Мезени в руки государства

Прокуратурой Архангельской области проведена проверка исполнения водного законодательства.

Установлено, что администрацией муниципального образования «Лешуконское» в аренду индивидуальному предпринимателю предоставлен земельный участок для эксплуатации автодороги. Фактически он сформирован в реке Мезень, являющейся поверхностным водным объектом общего пользования и находящейся в собственности Российской Федерации, в связи с чем орган местного самоуправления не имел право им распоряжаться, в том числе передавать в аренду.

Для устранения нарушений прокуратура области обратилась с исковым заявлением в Арбитражный суд Архангельской области, решением которого зарегистрированное в Едином государственном реестре недвижимости право аренды индивидуального предпринимателя на земельный участок признано отсутствующим.

Исполнение судебного акта находится на контроле надзорного органа.