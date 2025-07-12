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Коммунальный конфликт на Садовой закончился 9 годами строго режима

Вступил в законную силу приговор Октябрьского районного суда г. Архангельска от 30.05.2025, которым ранее судимый 34-летний житель областного центра осужден по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку).

Установлено, что виновный вечером 08.01.2025 в состоянии алкогольного опьянения в комнате соседа по коммунальному дому на ул.Садовая г. Архангельска после произошедшего с ним конфликта вооружился имевшимся там охотничьим ружьем, заряженным дробью, вышел из комнаты в общий коридор и закрыл входную дверь, прижав руку соседа, который пытался вернуть ружье. 

Когда потерпевший убрал руку, осужденный произвел в него прицельный выстрел из ружья через дверь, причинив огнестрельные ранения шеи и груди.

От этих повреждений 18.02.2025 потерпевший скончался в больнице.     

Свою вину осужденный не признал. За содеянное ему назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. 

Архангельским областным судом с учетом позиции прокуратуры области и автономного округа приговор оставлен без изменения, апелляционные жалобы осужденного и его адвоката с доводами о невиновности – без удовлетворения.        

17 июль 11:36 | : Происшествия

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