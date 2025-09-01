Вверх
Бывший глава МО в Поморье стал отдавать часть заработка государству

Вступил в законную силу приговор Приморского районного суда от 22.08.2025 в отношении 41-летнего бывшего главы МО «Боброво-Лявленское» Приморского района, осужденного за совершение преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное главой органа местного самоуправления), ч. 3 ст. 160 УК РФ (растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, с использованием служебного положения, в крупном размере).

Установлено, что осужденный, в  нарушение установленного порядка назначения бывшим муниципальным служащим надбавки к пенсии за счет местного бюджета, с целью улучшить финансовое состояние своей матери, которая с 2005 по 2020 годы замещала до него должность главы этого же муниципального образования, будучи осведомленным об отсутствии у нее необходимого стажа муниципальной службы, подготовил необходимые документы об установлении ей доплаты к пенсии и убедил подчиненных ему членов комиссии администрации МО «Боброво-Лявленское», принимающих решение об установлении доплат к пенсии по старости, подписать их. В последующем издал распоряжение о размере надбавки.

В результате указанных действий в период с 2021 г. по 2023 г. матери осужденного из местного бюджета незаконно выплачены денежные средства в размере более 830 тыс. рублей.

Ущерб, причиненный преступлением, возмещен в полном объеме.

Судом виновному назначено окончательное наказание в виде принудительных работ на срок 2 года с удержанием 10% из заработной платы в доход государства.

Законность осуждения подтверждена судебной коллегией по уголовным делам Архангельского областного суда в соответствии с позицией прокурора-апеллятора.

30 сентябрь 12:07 | : Скандалы

