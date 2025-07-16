Экс-глава МО из Приморского округа расплатился за растрату двумя годами трудотерапии

Приморский районный суд Архангельской области согласился с позицией государственного обвинения и признал виновным бывшего главу МО «Боброво-Лявленское» виновным по ч. 2 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное главой органа местного самоуправления) и ч. 3 ст. 160 УК РФ (растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, с использованием служебного положения, в крупном размере).

Установлено, что осужденный в нарушение установленного порядка назначения бывшим муниципальным служащим надбавки к пенсии за счет местного бюджета, с целью улучшить финансовое состояние своей матери, которая до него замещала в период с 2005 по 2020 гг. должность главы этого же муниципального образования, будучи осведомленным об отсутствии у нее необходимого стажа муниципальной службы подготовил необходимые документы об установлении ей доплаты к пенсии и убедил подчиненных ему членов соответствующей комиссии подписать их. В последующем издал распоряжение о размере надбавки.

В результате указанных действий в период с 2021 по 2023 гг. матери осужденного из местного бюджета незаконно выплачены денежные средства в размере более 830 тыс. рублей.

Причиненный ущерб возмещен в полном объеме.

Приговором суда виновному назначено наказание в виде 2 лет принудительных работ с удержанием 10 % из заработной платы в доход государства.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов проверки Приморской межрайонной прокуратуры и результатов оперативно-розыскной деятельности ОЭБиПК МО МВД России «Новодвинский».

Приговор в законную силу не вступил.