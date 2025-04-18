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Ну, за безопасность! Встреча в региональных верхах

Руководитель Гострудинспекции Алексей Хоробров представил главе региона Александру Цыбульскому итоги работы ведомства за 2024 год и обозначил планы по усилению защиты трудовых прав граждан. Основной акцент в работе трудового надзора остается на профилактике нарушений, борьбе с нелегальной занятостью и межведомственном взаимодействии, а также защите прав участников специальной военной операции. 

Алексей Хоробров обратил внимание, что Гострудинспекция уходит от формального надзора к системной профилактике, позиционируя себя как социальная служба для работников и работодателей. Также в этом году инспекция проводит инспекторские десанты в муниципалитеты, где активно работает совместно с муниципальными учреждениями и предприятиями, малым бизнесом, правоохранительными органами. 

Александр Цыбульский обратил внимание Алексея Хороброва на важность пристального внимания к организациям здравоохранения, судостроения и другим отраслям, где сегодня трудятся востребованные и дефицитные специалисты с тем, чтобы обеспечить максимальный режим соблюдения их прав. 

Также с 1 января 2025 года вступила в силу норма о публичном реестре работодателей с признаками нелегальной занятости. Вместе с муниципальными комиссиями принимаются меры, чтобы вывести таких работников из «тени» без снижения уровня оплаты труда. Глава региона поддержал усилия инспекции в этом направлении и предложил активнее реализовывать возможности для защиты прав таких работников. 

Особое внимание на встрече уделено строительной отрасли, где в первом полугодии 2024 года резко выросло число тяжелых и смертельных несчастных случаев. По инициативе Гострудинспекции для стабилизации ситуации в Правительстве региона проводились региональные штабы с участием застройщиков и силовых структур. «Совместные усилия уже дали результат: число несчастных случаев на стройплощадках снизилось. Это пример эффективного диалога между бизнесом и контролирующими органами», — отметил Алексей Хоробров. 

Александр Цыбульский поддержал подход инспекции, предложив развивать межведомственное взаимодействие при решении таких вопросов, особенно при оказании поддержки участникам специальной военной операции и их родным. 

Ключевым результатом работы за 2024 год стало восстановление трудовых прав у 5678 работников, чьи интересы защищены благодаря поддержке инспекторов. 

На встрече также обсуждались вопросы ликвидации в организациях задолженности по заработной плате, контроля за проведением профилактической деятельности в тех организациях, где происходит реорганизация или оптимизация, а также снижения административного давления на бизнес. 

В целом Александр Цыбульский высоко оценил работу государственных инспекторов труда, акцентировав внимание на том, что нужно делать все возможное, чтобы права жителей Архангельской области не нарушались, это касается всех направлений деятельности.

19 май 16:29 | : Политика

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