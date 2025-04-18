Ну, за безопасность! Встреча в региональных верхах

Руководитель Гострудинспекции Алексей Хоробров представил главе региона Александру Цыбульскому итоги работы ведомства за 2024 год и обозначил планы по усилению защиты трудовых прав граждан. Основной акцент в работе трудового надзора остается на профилактике нарушений, борьбе с нелегальной занятостью и межведомственном взаимодействии, а также защите прав участников специальной военной операции.

Алексей Хоробров обратил внимание, что Гострудинспекция уходит от формального надзора к системной профилактике, позиционируя себя как социальная служба для работников и работодателей. Также в этом году инспекция проводит инспекторские десанты в муниципалитеты, где активно работает совместно с муниципальными учреждениями и предприятиями, малым бизнесом, правоохранительными органами.

Александр Цыбульский обратил внимание Алексея Хороброва на важность пристального внимания к организациям здравоохранения, судостроения и другим отраслям, где сегодня трудятся востребованные и дефицитные специалисты с тем, чтобы обеспечить максимальный режим соблюдения их прав.

Также с 1 января 2025 года вступила в силу норма о публичном реестре работодателей с признаками нелегальной занятости. Вместе с муниципальными комиссиями принимаются меры, чтобы вывести таких работников из «тени» без снижения уровня оплаты труда. Глава региона поддержал усилия инспекции в этом направлении и предложил активнее реализовывать возможности для защиты прав таких работников.

Особое внимание на встрече уделено строительной отрасли, где в первом полугодии 2024 года резко выросло число тяжелых и смертельных несчастных случаев. По инициативе Гострудинспекции для стабилизации ситуации в Правительстве региона проводились региональные штабы с участием застройщиков и силовых структур. «Совместные усилия уже дали результат: число несчастных случаев на стройплощадках снизилось. Это пример эффективного диалога между бизнесом и контролирующими органами», — отметил Алексей Хоробров.

Александр Цыбульский поддержал подход инспекции, предложив развивать межведомственное взаимодействие при решении таких вопросов, особенно при оказании поддержки участникам специальной военной операции и их родным.

Ключевым результатом работы за 2024 год стало восстановление трудовых прав у 5678 работников, чьи интересы защищены благодаря поддержке инспекторов.

На встрече также обсуждались вопросы ликвидации в организациях задолженности по заработной плате, контроля за проведением профилактической деятельности в тех организациях, где происходит реорганизация или оптимизация, а также снижения административного давления на бизнес.

В целом Александр Цыбульский высоко оценил работу государственных инспекторов труда, акцентировав внимание на том, что нужно делать все возможное, чтобы права жителей Архангельской области не нарушались, это касается всех направлений деятельности.