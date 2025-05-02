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Приморский округ вырвался в лидеры по хране труда

Итоги работы в сфере охраны труда за 2024 год рассмотрены на заседании профильного совета в администрации Приморского округа с участием Гострудинспекции. На совете разобраны произошедшие несчастные случаи в организациях округа и выработаны меры, которые позволят в дальнейшем снизить уровень производственного травматизма. 

Как отметил руководитель инспекции Алексей Хоробров, на территории муниципалитета работает самый различный спектр предприятий – от крупнейших системообразующих до малого бизнеса. В этих условиях в округе удается удерживать уровень производственного травматизма на относительно низком уровне. 

Также члены совета приняли решение рассматривать в его работе результативные практики охраны труда в предприятиях района и обсудить меры по противодействию нелегальной занятости с участием малого и среднего бизнеса.

 

 

 

30 май 15:25 | : Экономика

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