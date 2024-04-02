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Бизнес-леди из Новодвинска понесет кару за небрежность в долевом строительстве

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора руководителю коммерческой организации. Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 200.3 УК РФ (привлечение денежных средств граждан для строительства в нарушение требований законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости в особо крупном размере). 

Следствием и судом установлено, что с ноября 2022 года по май 2023 года осужденная, являясь застройщиком жилого дома в городе Новодвинске, в нарушение требований действующего законодательства для строительства многоквартирного жилого дома привлекла денежные средства граждан без заключения договоров долевого участия на общую сумму более 24,5 миллионов рублей.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов, представленных прокуратурой города Новодвинска. 

Подсудимая признана свою вину, раскаялась в содеянном.

Приговором Новодвинского городского суда ей назначено наказание в виде исправительных работ условно с возложением ряда обязанностей. Приговор не вступил в законную силу. 

(фото с https://spb.mk.ru) 

25 апрель 11:36 | : Скандалы

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