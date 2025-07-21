Вверх
А запах! В Вилегодском округе многодетным семьям раздают фекальные участки

В деревне Мухонская Вилегодского округа многодетным семьям выделяют землю, затопленную канализацией. В этом убедились представители Народного фронта, побывавшие в поселении.

 Отец восьмерых детей, четверо из которых – несовершеннолетние, Василий Смирнов рассказал, что всего семьям выделено 32 участка. Ещё 8 – отмежёвано и также будет передано многодетным.

 При этом абсолютно все участки, мягко говоря, не пригодны для освоения, тем более, строительства жилья. Повсюду – озёра с канализацией от неработающих очистных. Дороги нет, а строительные материалы водители отказываются завозить из-за того, что единственный мост в Мухонскую находится в аварийном состоянии.

 Народный фронт обратился в администрацию Вилегодского округа и областную прокуратуру. Общественники требуем взять ситуацию на особый контроль и помочь многодетным семьям.

17 сентябрь 16:00 | : Скандалы

