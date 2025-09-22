Дама из Нарьян-Мара оскорбила профессиональное достоинство судьи

Прокуратурой Архангельской области и Ненецкого автономного округа утверждено обвинительное заключение в отношении 42-летней жительницы столицы округа, обвиняемой по ч. 2 ст. 297 УК РФ (неуважение к суду, выразившееся в оскорблении судьи, участвующего в отправлении правосудия).

По версии следствия, обвиняемая присутствовала на судебном заседании в качестве слушателя по рассмотрению уголовного дела в Нарьян-Марском городском суде Ненецкого автономного округа, по окончании заседания, несогласная с решением принятым судьей, находясь в зале заседания в присутствии участвовавших лиц, высказала в его адрес оскорбления в неприличной форме, унизившие профессиональную честь и достоинство судьи.

Уголовное дело направлено в Нарьян-Марский городской суд для рассмотрения по существу.

За совершение данного преступления законом предусмотрено наказание в виде ареста до шести месяцев.